06 июня 2022

Федеральный политик пообещал Челябинску памятник Сталину

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, ккоммунисты
Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович обещал лично встать в пикет, чтобы вернуть челябинцам монумент Сталину (фото из архива) Фото:

Партия «Коммунисты России» будет добиваться установки в Челябинске памятника советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил 7 июня новый председатель ее Центрального комитета Сергей Малинкович, который при необходимости готов лично повлиять на позицию местных властей.

«У нас в Челябинской области хорошая местная организация, которая занимается борьбой за права рабочих и добилась возвращения в постоянную экспозицию Челябинского музея изобразительных искусств картины Кукрыниксов „Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии“. Сейчас мы добиваемся возвращения в Челябинск памятника Сталину: если потребуется, я сам встану в пикет — но, думаю, власть и так пойдет навстречу», — сообщил Малинкович на встрече с журналистами в холдинге «Гранада пресс».

Также партийный лидер сообщил о других проектах КПКР, подготовленных в интересах челябинцев. В частности, его соратники намерены добиться от Роскомнадзора запрета в интернете выпусков юмористического шоу «Наша Russia» с «позорящими трудовой Челябинск» сюжетами о фрезеровщике с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иване Дулине с труболитейного завода №69 и красных труселях. Кроме того, «Коммунисты России» ведут консультации об участии в сентябрьских довыборах в областной парламент.

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Партия «Коммунисты России» будет добиваться установки в Челябинске памятника советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил 7 июня новый председатель ее Центрального комитета Сергей Малинкович, который при необходимости готов лично повлиять на позицию местных властей. «У нас в Челябинской области хорошая местная организация, которая занимается борьбой за права рабочих и добилась возвращения в постоянную экспозицию Челябинского музея изобразительных искусств картины Кукрыниксов „Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии“. Сейчас мы добиваемся возвращения в Челябинск памятника Сталину: если потребуется, я сам встану в пикет — но, думаю, власть и так пойдет навстречу», — сообщил Малинкович на встрече с журналистами в холдинге «Гранада пресс». Также партийный лидер сообщил о других проектах КПКР, подготовленных в интересах челябинцев. В частности, его соратники намерены добиться от Роскомнадзора запрета в интернете выпусков юмористического шоу «Наша Russia» с «позорящими трудовой Челябинск» сюжетами о фрезеровщике с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иване Дулине с труболитейного завода №69 и красных труселях. Кроме того, «Коммунисты России» ведут консультации об участии в сентябрьских довыборах в областной парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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