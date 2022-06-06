Федеральный политик пообещал Челябинску памятник Сталину

07 июня 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович обещал лично встать в пикет, чтобы вернуть челябинцам монумент Сталину (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Коммунисты России» будет добиваться установки в Челябинске памятника советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил 7 июня новый председатель ее Центрального комитета Сергей Малинкович, который при необходимости готов лично повлиять на позицию местных властей. «У нас в Челябинской области хорошая местная организация, которая занимается борьбой за права рабочих и добилась возвращения в постоянную экспозицию Челябинского музея изобразительных искусств картины Кукрыниксов „Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии“. Сейчас мы добиваемся возвращения в Челябинск памятника Сталину: если потребуется, я сам встану в пикет — но, думаю, власть и так пойдет навстречу», — сообщил Малинкович на встрече с журналистами в холдинге «Гранада пресс». Также партийный лидер сообщил о других проектах КПКР, подготовленных в интересах челябинцев. В частности, его соратники намерены добиться от Роскомнадзора запрета в интернете выпусков юмористического шоу «Наша Russia» с «позорящими трудовой Челябинск» сюжетами о фрезеровщике с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иване Дулине с труболитейного завода №69 и красных труселях. Кроме того, «Коммунисты России» ведут консультации об участии в сентябрьских довыборах в областной парламент. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Партия «Коммунисты России» будет добиваться установки в Челябинске памятника советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил 7 июня новый председатель ее Центрального комитета Сергей Малинкович, который при необходимости готов лично повлиять на позицию местных властей. «У нас в Челябинской области хорошая местная организация, которая занимается борьбой за права рабочих и добилась возвращения в постоянную экспозицию Челябинского музея изобразительных искусств картины Кукрыниксов „Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии“. Сейчас мы добиваемся возвращения в Челябинск памятника Сталину: если потребуется, я сам встану в пикет — но, думаю, власть и так пойдет навстречу», — сообщил Малинкович на встрече с журналистами в холдинге «Гранада пресс». Также партийный лидер сообщил о других проектах КПКР, подготовленных в интересах челябинцев. В частности, его соратники намерены добиться от Роскомнадзора запрета в интернете выпусков юмористического шоу «Наша Russia» с «позорящими трудовой Челябинск» сюжетами о фрезеровщике с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иване Дулине с труболитейного завода №69 и красных труселях. Кроме того, «Коммунисты России» ведут консультации об участии в сентябрьских довыборах в областной парламент.