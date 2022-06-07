В пермских садах и школе нашли масло неизвестного происхождения

В учебных заведения Пермского края обнаружили масло неизвестного происхождения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В детских садах города Лысьва и поселка Звездный, а также средней школе города Соликамска Пермского края проверкой Россельхознадзора обнаружено не соответствующее требованиям сливочное масло. О подозрительном продукте рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В ходе мониторинга системы „Меркурий“ были установлены нарушения прослеживаемости молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Пермского края», — информирует сайт ведомства. Учетные записи двух производителей молочной продукции были аннулированы в системе «Ветис.Паспорт».

Так, в лысьвенском детсаду №17 и садике №4 поселка городского типа Звездный обнаружили по 5 кг масла московского производителя с использованием сырья завода «Фабер». У продукции отсутствовали необходимые подтверждающие документы.

В соликамской школе №9 выявили более двух килограммов масла челябинского предпринимателя, при рецептуре производства которого указаны заведомо ложные данные. После проверки сигналы были отправлены «получателям продукции, в территориальные управления Россельхознадзора по месту их нахождения, а также губернатору Пермского края, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Главному федеральному инспектору по Пермскому краю для принятия мер реагирования в пределах полномочий».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае торговали нелегальными сортами семян. Также в пермской курице обнаружили опасные бактерии. Производитель был оштрафован.