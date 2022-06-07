Челябинский сенатор обратилась к генпрокурору РФ из-за вакцинации

Маргарита Павлова просит генпрокурора Игоря Краснова проверить законность отстранения от работы не сделавших прививку от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность требования обязательной вакцинации от коронавируса и отстранения от работы не сделавших прививки, в том числе в регионах УрФО. Об этом сообщила сама сенатор.

«Направила письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести масштабную прокурорскую проверку в Новосибирской области; в ХМАО; в ЯНАО; в Приморском и Красноярском краях; в Республике Татарстан; в Свердловской области и ряде других регионов. Обращение составлено на четырех листах, с подробным перечнем вопросов», — написала Павлова в соцсетях.

В частности, сенатор просит проверить практику применения мер прокурорского реагирования по фактам массовых отстранений граждан от работы в 2020—2022 годах. В том числе ответить: были ли органами прокуратуры регионов РФ даны оценки постановлений главных государственных санитарных врачей; какие меры прокурорского реагирования применялись; рассматривали ли региональные прокуратуры жалобы граждан по фактам принуждения к вакцинации и отстранения от работы, либо жалобы переадресовывались в Роспотребнадзор и трудовые инспекции; на каких основаниях практиковалась подобная переадресация и отказ от прокурорского реагирования?

«За прошедший месяц я получила сотни писем и сообщений со всей страны. Люди жалуются, что были отстранены и до сих пор не могут вернуться к работе. Многие из них не могут выполнить своих обязательств по кредитам и лишены средств к существованию. Считаю, что работодателями и чиновниками на местах были предприняты действия, нарушающие права и свободы граждан России», — пишет Павлова. И поясняет, что считает законным правом каждого человека отказ от медицинского вмешательства, включая вакцинацию от коронавируса.

В Челябинской области, которую Павлова представляет в Совете Федерации, обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан ввели с 1 декабря 2021 года. Отменили ее лишь 7 июня 2022 года, а неделей раньше на фоне спада заболеваемости прекратил действие и обязательный масочный режим.

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