Задержан участник челябинской ОПГ, скрывшийся от суда

Антона Гусева отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осужденный участник преступной группы третейских судей из Копейска Челябинской области Антон Гусев, скрывшийся перед оглашением приговора, задержан правоохранительными органами. Об этом URA.RU рассказали в аппарате судьи Копейского городского суда Ирины Мохначевой.

«Гусев задержан и помещен под стражу в СИЗО-1 Челябинска. Его соучастник, организатор преступной группы Сергей Тумбаев, не явившийся на оглашение приговора, пока находится в розыске. Их адвокаты, а также адвокаты еще одного осужденного подали апелляционные жалобы на приговор, но в Челябинский областной суд материалы дела пока не переданы», — рассказали в аппарате.

В 2012 году бывший директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и завладевали ими. Таким образом они завладели правом на 21 объект недвижимого имущества в Копейске, Челябинске, Курганской и Оренбургской областях. Общий ущерб составил более 355 млн рублей.

Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в 2015 году. Некоторое время обвиняемые провели в СИЗО. Потом всех отпустили под подписку о невыезде. 15 апреля 2022 года им был оглашен приговор — все четверо получили от 5 до 8 лет колонии с различными штрафами. Балыкин скончался за два дня до приговора.

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