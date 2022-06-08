Задержан участник челябинской ОПГ, скрывшийся от суда

Осужденный участник преступной группы третейских судей из Копейска Челябинской области Антон Гусев, скрывшийся перед оглашением приговора, задержан правоохранительными органами. Об этом URA.RU рассказали в аппарате судьи Копейского городского суда Ирины Мохначевой.
«Гусев задержан и помещен под стражу в СИЗО-1 Челябинска. Его соучастник, организатор преступной группы Сергей Тумбаев, не явившийся на оглашение приговора, пока находится в розыске. Их адвокаты, а также адвокаты еще одного осужденного подали апелляционные жалобы на приговор, но в Челябинский областной суд материалы дела пока не переданы», — рассказали в аппарате.
В 2012 году бывший директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и завладевали ими. Таким образом они завладели правом на 21 объект недвижимого имущества в Копейске, Челябинске, Курганской и Оренбургской областях. Общий ущерб составил более 355 млн рублей.
Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в 2015 году. Некоторое время обвиняемые провели в СИЗО. Потом всех отпустили под подписку о невыезде. 15 апреля 2022 года им был оглашен приговор — все четверо получили от 5 до 8 лет колонии с различными штрафами. Балыкин скончался за два дня до приговора.
Осужденный участник преступной группы третейских судей из Копейска Челябинской области Антон Гусев, скрывшийся перед оглашением приговора, задержан правоохранительными органами. Об этом URA.RU рассказали в аппарате судьи Копейского городского суда Ирины Мохначевой. «Гусев задержан и помещен под стражу в СИЗО-1 Челябинска. Его соучастник, организатор преступной группы Сергей Тумбаев, не явившийся на оглашение приговора, пока находится в розыске. Их адвокаты, а также адвокаты еще одного осужденного подали апелляционные жалобы на приговор, но в Челябинский областной суд материалы дела пока не переданы», — рассказали в аппарате. В 2012 году бывший директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и завладевали ими. Таким образом они завладели правом на 21 объект недвижимого имущества в Копейске, Челябинске, Курганской и Оренбургской областях. Общий ущерб составил более 355 млн рублей. Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в 2015 году. Некоторое время обвиняемые провели в СИЗО. Потом всех отпустили под подписку о невыезде. 15 апреля 2022 года им был оглашен приговор — все четверо получили от 5 до 8 лет колонии с различными штрафами. Балыкин скончался за два дня до приговора.