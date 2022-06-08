Генерал МВД устроил разнос за штраф высокопоставленному силовику

Один из генералов свердловской полиции отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД полковника Игоря Заховаева, машину которого искали, чтобы оштрафовать за круговую тонировку. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.
«Генерал устроил разнос подчиненным. Он раскритиковал всю операцию и был возмущен штрафом для высокопоставленного силовика», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за разъяснениями к представителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев по конфликту.
Игорь Заховаев, затонировавший свою Toyota Camry, был остановлен на дороге 1 июня. В операции для его поимки участвовали силовики из управления собственной безопасности ГУ МВД области и инспекции по личному составу. В итоге Заховаева оштрафовали на 500 рублей, однако других санкций не последовало.
Заховаева называют протеже шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Они вместе работали в Астраханской области.
Один из генералов свердловской полиции отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД полковника Игоря Заховаева, машину которого искали, чтобы оштрафовать за круговую тонировку. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Генерал устроил разнос подчиненным. Он раскритиковал всю операцию и был возмущен штрафом для высокопоставленного силовика», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за разъяснениями к представителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев по конфликту. Игорь Заховаев, затонировавший свою Toyota Camry, был остановлен на дороге 1 июня. В операции для его поимки участвовали силовики из управления собственной безопасности ГУ МВД области и инспекции по личному составу. В итоге Заховаева оштрафовали на 500 рублей, однако других санкций не последовало. Заховаева называют протеже шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Они вместе работали в Астраханской области.