08 июня 2022

Генерал МВД устроил разнос за штраф высокопоставленному силовику

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Генерал отчитал своих подчиненных Фото:

Один из генералов свердловской полиции отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД полковника Игоря Заховаева, машину которого искали, чтобы оштрафовать за круговую тонировку. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Генерал устроил разнос подчиненным. Он раскритиковал всю операцию и был возмущен штрафом для высокопоставленного силовика», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за разъяснениями к представителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев по конфликту.

Игорь Заховаев, затонировавший свою Toyota Camry, был остановлен на дороге 1 июня. В операции для его поимки участвовали силовики из управления собственной безопасности ГУ МВД области и инспекции по личному составу. В итоге Заховаева оштрафовали на 500 рублей, однако других санкций не последовало.

Заховаева называют протеже шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Они вместе работали в Астраханской области.

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Один из генералов свердловской полиции отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД полковника Игоря Заховаева, машину которого искали, чтобы оштрафовать за круговую тонировку. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Генерал устроил разнос подчиненным. Он раскритиковал всю операцию и был возмущен штрафом для высокопоставленного силовика», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за разъяснениями к представителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев по конфликту. Игорь Заховаев, затонировавший свою Toyota Camry, был остановлен на дороге 1 июня. В операции для его поимки участвовали силовики из управления собственной безопасности ГУ МВД области и инспекции по личному составу. В итоге Заховаева оштрафовали на 500 рублей, однако других санкций не последовало. Заховаева называют протеже шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Они вместе работали в Астраханской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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