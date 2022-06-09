В Югре ждут визита топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ХМАО ожидают визита вице-президента «ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова, который должен будет представить трудовым коллективам новых руководителей «дочек» нефтяной компании. Об этом URA.RU сообщил источник из нефтяной отрасли.

«Руководители „Урайнефтегаз“ Сергей Яскин и „Покачевнефтегаз“ Сергей Шишкин должны будут перейти на другие позиции. Шамсуаров представит коллективам новых руководителей. По крайней мере, в Урае вице-президента „ЛУКОЙЛа“ ждут 15 июня», — сообщил инсайдер.

Подтвердить визит Шамсуарова в Югру на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе компании «Лукойл-Западная Сибирь» не ответили на запрос корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла». Он также досрочно сложил с себя полномочия президента компании. Такое решение было принято им на фоне западных санкций против него. На его место назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, работающий в компании больше 20 лет.