В ДНР казнят наемников, Песков предрек завершение спецоперации. Главное к вечеру 9 июня

09 июня 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с URA.RU заявил, что спецоперация в Донбассе и на Украине закончится, когда будут выполнены задачи, поставленные главой государства. В Донецкой народной республике вынесли приговор гражданину Марокко Саадуну Брагиму, гражданам Британии Эйдену Эслину и Шону Пиннеру — иностранным наемникам с «Азовстали». Их приговорили к смертной казни через расстрел. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 июня. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты исключают напрасные жертвы среди мирного населения, поражая только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.