В ДНР казнят наемников, Песков предрек завершение спецоперации. Главное к вечеру 9 июня

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, война, армия россии, военный, магазин, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Иностранных наемников приговорили к смертной казни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с URA.RU заявил, что спецоперация в Донбассе и на Украине закончится, когда будут выполнены задачи, поставленные главой государства. В Донецкой народной республике вынесли приговор гражданину Марокко Саадуну Брагиму, гражданам Британии Эйдену Эслину и Шону Пиннеру — иностранным наемникам с «Азовстали». Их приговорили к смертной казни через расстрел. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 июня.

  • Воздушно-космические силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили центр подготовки иностранных наемников в Житомирской области. Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки также уничтожены два пункта управления. Кроме того, ВКС в ходе спецоперации задействовали четыре истребителя Су-57. Объединение самолетов в единое звено позволяет эффективнее выявлять и поражать цели;
  • Глава ДНР Денис Пушилин назначил в руководство республикой российских чиновников. Александр Костомаров стал первым замруководителя администрации главы ДНР, а зампредседателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев;
  • Вооруженные силы Украины теряют каждый день по 100 бойцов, признался глава Минобороны Украины Алексей Резников. При этом в отчете американской разведки, на который ссылается агентство The Independent, говорится, что ВСУ несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах;
  • Представители ФРГ и США и других стран НАТО хотят приехать в Запорожскую область для наблюдении за референдумом по вступлению в состав России. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов;

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты исключают напрасные жертвы среди мирного населения, поражая только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с URA.RU заявил, что спецоперация в Донбассе и на Украине закончится, когда будут выполнены задачи, поставленные главой государства. В Донецкой народной республике вынесли приговор гражданину Марокко Саадуну Брагиму, гражданам Британии Эйдену Эслину и Шону Пиннеру — иностранным наемникам с «Азовстали». Их приговорили к смертной казни через расстрел. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 июня. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты исключают напрасные жертвы среди мирного населения, поражая только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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