ВС РФ уничтожили центр подготовки наемников под Житомиром

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили центр подготовки иностранных наемников в Житомирской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления», — говорится в сообщении Минобороны.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили центр подготовки иностранных наемников в Житомирской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления», — говорится в сообщении Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.