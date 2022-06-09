ВС РФ уничтожили центр подготовки наемников под Житомиром

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Российские ВКС применили высокоточные ракеты для уничтожения центра подготовки наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили центр подготовки иностранных наемников в Житомирской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили центр подготовки иностранных наемников в Житомирской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления», — говорится в сообщении Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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