09 июня 2022

Грозы и ливни ждут челябинцев в выходные

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Хорошая погода придет в регион после праздника Фото:

Дожди, порывистый ветер и грозы ожидаются в Челябинской области в ближайшие выходные. Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр.

«В субботу днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура от +17 до +22 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура от +14 до +19 градусов», — прогнозируют синоптики.

Дождливая погода сохранится 13 июня, при этом днем похолодает до +15. Осадки прекратятся во вторник, 14 июня. С этого дня в регионе ожидается стойкое потепление до +25.

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Дожди, порывистый ветер и грозы ожидаются в Челябинской области в ближайшие выходные. Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр. «В субботу днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура от +17 до +22 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура от +14 до +19 градусов», — прогнозируют синоптики. Дождливая погода сохранится 13 июня, при этом днем похолодает до +15. Осадки прекратятся во вторник, 14 июня. С этого дня в регионе ожидается стойкое потепление до +25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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