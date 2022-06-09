Грозы и ливни ждут челябинцев в выходные

10 июня 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Хорошая погода придет в регион после праздника Фото: Илья Московец © URA.RU Дожди, порывистый ветер и грозы ожидаются в Челябинской области в ближайшие выходные. Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр. «В субботу днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура от +17 до +22 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура от +14 до +19 градусов», — прогнозируют синоптики. Дождливая погода сохранится 13 июня, при этом днем похолодает до +15. Осадки прекратятся во вторник, 14 июня. С этого дня в регионе ожидается стойкое потепление до +25. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Дожди, порывистый ветер и грозы ожидаются в Челябинской области в ближайшие выходные. Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр. «В субботу днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура от +17 до +22 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура от +14 до +19 градусов», — прогнозируют синоптики. Дождливая погода сохранится 13 июня, при этом днем похолодает до +15. Осадки прекратятся во вторник, 14 июня. С этого дня в регионе ожидается стойкое потепление до +25.