09 июня 2022

Пенсионерка ушла в Челябинский лес за грибами и пропала

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, съедобный гриб, волнушка
Женщины собирали грибы и не заметили, как разошлись Фото:

В Еткульском районе Челябинской области пенсионерка ушла в лес за грибами и потерялась. Спасатели совместно с волонтерами и кинологами ведут поиски пропавшей женщины, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Женщины так увлеклись сбором даров природы, что даже не заметили, где и в какой момент потеряли друг друга из виду. К заранее оговоренному времени одна из них к машине не пришла, а телефон она позабыла в машине», — сообщили URA.RU в ПСС области.

В ведомстве добавили, что в первый день поиски велись до трех часов ночи. Несмотря на открытую местность женщину найти не удалось. Поисковые работы продолжаются.

Ранее в Златоусте нашли супружескую пару пенсионеров, которые ушли за кислицей и потерялись. Двое суток супруги пробыли в лесу. Их нашли на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки.

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В Еткульском районе Челябинской области пенсионерка ушла в лес за грибами и потерялась. Спасатели совместно с волонтерами и кинологами ведут поиски пропавшей женщины, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Женщины так увлеклись сбором даров природы, что даже не заметили, где и в какой момент потеряли друг друга из виду. К заранее оговоренному времени одна из них к машине не пришла, а телефон она позабыла в машине», — сообщили URA.RU в ПСС области. В ведомстве добавили, что в первый день поиски велись до трех часов ночи. Несмотря на открытую местность женщину найти не удалось. Поисковые работы продолжаются. Ранее в Златоусте нашли супружескую пару пенсионеров, которые ушли за кислицей и потерялись. Двое суток супруги пробыли в лесу. Их нашли на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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