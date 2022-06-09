Пенсионерка ушла в Челябинский лес за грибами и пропала

10 июня 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Женщины собирали грибы и не заметили, как разошлись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Еткульском районе Челябинской области пенсионерка ушла в лес за грибами и потерялась. Спасатели совместно с волонтерами и кинологами ведут поиски пропавшей женщины, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Женщины так увлеклись сбором даров природы, что даже не заметили, где и в какой момент потеряли друг друга из виду. К заранее оговоренному времени одна из них к машине не пришла, а телефон она позабыла в машине», — сообщили URA.RU в ПСС области. В ведомстве добавили, что в первый день поиски велись до трех часов ночи. Несмотря на открытую местность женщину найти не удалось. Поисковые работы продолжаются. Ранее в Златоусте нашли супружескую пару пенсионеров, которые ушли за кислицей и потерялись. Двое суток супруги пробыли в лесу. Их нашли на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Еткульском районе Челябинской области пенсионерка ушла в лес за грибами и потерялась. Спасатели совместно с волонтерами и кинологами ведут поиски пропавшей женщины, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Женщины так увлеклись сбором даров природы, что даже не заметили, где и в какой момент потеряли друг друга из виду. К заранее оговоренному времени одна из них к машине не пришла, а телефон она позабыла в машине», — сообщили URA.RU в ПСС области. В ведомстве добавили, что в первый день поиски велись до трех часов ночи. Несмотря на открытую местность женщину найти не удалось. Поисковые работы продолжаются. Ранее в Златоусте нашли супружескую пару пенсионеров, которые ушли за кислицей и потерялись. Двое суток супруги пробыли в лесу. Их нашли на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки.