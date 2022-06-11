11 июня 2022
10 июня 2022

В Челябинске реконструируют стадион для Чемпионата России

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, бег с баръерами
Челябинск уже принимал чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году Фото:

В Челябинске запланирована реконструкция стадиона и манежа для проведения чемпионата России по легкой атлетике в 2023 году. Город стал основным претендентом для проведения легкоатлетического турнира. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа», — рассказала ТАСС Привалова.

Привалова добавила, что соглашение между Челябинской областью и ВФЛА планируется подписать уже в ближайшее время. А уже с 25 по 28 августа в Челябинске пройдет финальный турнир по легкой атлетике в рамках Спартакиады.

Ранее Челябинск уже принимал у себя летний легкоатлетический чемпионат. В 2020 году из-за сложной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией от турнира отказались в Чебоксарах.

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В Челябинске запланирована реконструкция стадиона и манежа для проведения чемпионата России по легкой атлетике в 2023 году. Город стал основным претендентом для проведения легкоатлетического турнира. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. «С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа», — рассказала ТАСС Привалова. Привалова добавила, что соглашение между Челябинской областью и ВФЛА планируется подписать уже в ближайшее время. А уже с 25 по 28 августа в Челябинске пройдет финальный турнир по легкой атлетике в рамках Спартакиады. Ранее Челябинск уже принимал у себя летний легкоатлетический чемпионат. В 2020 году из-за сложной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией от турнира отказались в Чебоксарах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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