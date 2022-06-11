В Челябинске реконструируют стадион для Чемпионата России

12 июня 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Челябинск уже принимал чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске запланирована реконструкция стадиона и манежа для проведения чемпионата России по легкой атлетике в 2023 году. Город стал основным претендентом для проведения легкоатлетического турнира. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. «С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа», — рассказала ТАСС Привалова. Привалова добавила, что соглашение между Челябинской областью и ВФЛА планируется подписать уже в ближайшее время. А уже с 25 по 28 августа в Челябинске пройдет финальный турнир по легкой атлетике в рамках Спартакиады. Ранее Челябинск уже принимал у себя летний легкоатлетический чемпионат. В 2020 году из-за сложной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией от турнира отказались в Чебоксарах. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске запланирована реконструкция стадиона и манежа для проведения чемпионата России по легкой атлетике в 2023 году. Город стал основным претендентом для проведения легкоатлетического турнира. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. «С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа», — рассказала ТАСС Привалова. Привалова добавила, что соглашение между Челябинской областью и ВФЛА планируется подписать уже в ближайшее время. А уже с 25 по 28 августа в Челябинске пройдет финальный турнир по легкой атлетике в рамках Спартакиады. Ранее Челябинск уже принимал у себя летний легкоатлетический чемпионат. В 2020 году из-за сложной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией от турнира отказались в Чебоксарах.