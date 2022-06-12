Жители ХМАО поделились в соцсетях впечатлениями о Дне России

Празднование Дня России в ХМАО завершилось фейерверком в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске в День России состоялось закрытие фестиваля «Самотлорские ночи». Жители округа поделились в соцсетях праздничными фото и видео.
Пользователи соцсетей поблагодарили власти за праздник. «Молодцы, очень красиво», — пишет Аксана Филатова под видео с салютом. «Самый красивый праздник в Нижневартовске. «Самотлорские (белые) ночи», — отметила Валентина Заикина.
В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступили группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун, а в Сургуте продемонстрировала фигуры высшего пилотажа авиагруппа «Русские витязи».
Празднование Дня России в ХМАО завершилось фейерверком в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске в День России состоялось закрытие фестиваля «Самотлорские ночи». Жители округа поделились в соцсетях праздничными фото и видео. Пользователи соцсетей поблагодарили власти за праздник. «Молодцы, очень красиво», — пишет Аксана Филатова под видео с салютом. «Самый красивый праздник в Нижневартовске. «Самотлорские (белые) ночи», — отметила Валентина Заикина. В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступили группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун, а в Сургуте продемонстрировала фигуры высшего пилотажа авиагруппа «Русские витязи». Ранее URA.RU рассказало о том, как вартовчане делились фото и видео с открытия фестиваля. А жители Сургута поделились впечатлениями от воздушного шоу.