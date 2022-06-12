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Жители ХМАО поделились в соцсетях впечатлениями о Дне России

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Репетиция ко Дню России. Екатеринбург, день россии
В ХМАО завершилось празднование Дня России салютом в Ханты-Мансийске Фото:

Празднование Дня России в ХМАО завершилось фейерверком в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске в День России состоялось закрытие фестиваля «Самотлорские ночи». Жители округа поделились в соцсетях праздничными фото и видео.

Пользователи соцсетей поблагодарили власти за праздник. «Молодцы, очень красиво», — пишет Аксана Филатова под видео с салютом. «Самый красивый праздник в Нижневартовске. «Самотлорские (белые) ночи», — отметила Валентина Заикина.

В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступили группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун, а в Сургуте продемонстрировала фигуры высшего пилотажа авиагруппа «Русские витязи».

Ранее URA.RU рассказало о том, как вартовчане делились фото и видео с открытия фестиваля. А жители Сургута поделились впечатлениями от воздушного шоу.

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Фото:
Фото:

Празднование Дня России в ХМАО завершилось фейерверком в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске в День России состоялось закрытие фестиваля «Самотлорские ночи». Жители округа поделились в соцсетях праздничными фото и видео. Пользователи соцсетей поблагодарили власти за праздник. «Молодцы, очень красиво», — пишет Аксана Филатова под видео с салютом. «Самый красивый праздник в Нижневартовске. «Самотлорские (белые) ночи», — отметила Валентина Заикина. В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступили группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун, а в Сургуте продемонстрировала фигуры высшего пилотажа авиагруппа «Русские витязи». Ранее URA.RU рассказало о том, как вартовчане делились фото и видео с открытия фестиваля. А жители Сургута поделились впечатлениями от воздушного шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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