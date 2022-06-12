В Свердловской области прокуратура выясняет обстоятельства пожара в городе Заречный, в котором пострадали трое детей. Несовершеннолетние находились в квартире с матерью, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних и короткое замыкание (неисправность) электропроводки», — рассказали в ведомстве.
Пожар в одной из квартир девятиэтажного дома в Заречном произошел 12 июня. Спасатели эвакуировали 40 человек, три ребенка пострадали — 14-летняя и 12-летняя девочки, а также 11-летний мальчик. Дома они находились с матерью, на профилактическом учете семья не состояла.
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В Свердловской области прокуратура выясняет обстоятельства пожара в городе Заречный, в котором пострадали трое детей. Несовершеннолетние находились в квартире с матерью, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних и короткое замыкание (неисправность) электропроводки», — рассказали в ведомстве. Пожар в одной из квартир девятиэтажного дома в Заречном произошел 12 июня. Спасатели эвакуировали 40 человек, три ребенка пострадали — 14-летняя и 12-летняя девочки, а также 11-летний мальчик. Дома они находились с матерью, на профилактическом учете семья не состояла.