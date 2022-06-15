Пермяка, отравившего семью метанолом, оставили на свободе

Суд оставил пермяка на свободе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя Дзержинского района Перми, который угостил контрафактным алкоголем семью из трех человек, после чего те скончались, признали виновным. Суд решил оставить пермяка на свободе, но ограничить его в передвижениях. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

«Установлено, что осенью 2021 года осужденный приобрел пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью. При этом он, зная, что жидкость не безопасна, поскольку куплена в ненадлежащем месте и не имеет маркировок, передал канистру родственникам своей сожительницы. После распития семья из трех человек скончалась», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Сразу после распития погиб хозяин квартиры, а его жена и дочь — позже в больнице. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Ограничение свободы означает, что мужчина не сможет выходить ночью из своего дома, выезжать за город и посещать массовые мероприятия. Также ему нужно будет «отмечаться» в полиции раз в месяц.