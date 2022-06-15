15 июня 2022

В Челябинске на улице нашли тела двух убитых мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Подозреваемый в убийстве признался в преступлении Фото:

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили прохожие на улице в Челябинске. Подозреваемый в их убийстве задержан, сообщил URA.RU руководитель следственного отдела по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Атаманюк.

«По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались. Он задержан, является лицом без определенного места жительства, как и погибшие мужчины», — рассказал Илья Атаманюк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему 30 лет, ранее он был неоднократно судим. Причастность к преступлению он признал.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили прохожие на улице в Челябинске. Подозреваемый в их убийстве задержан, сообщил URA.RU руководитель следственного отдела по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Атаманюк. «По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались. Он задержан, является лицом без определенного места жительства, как и погибшие мужчины», — рассказал Илья Атаманюк. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему 30 лет, ранее он был неоднократно судим. Причастность к преступлению он признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...