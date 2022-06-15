В Челябинске на улице нашли тела двух убитых мужчин

Подозреваемый в убийстве признался в преступлении Фото: Илья Московец © URA.RU

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили прохожие на улице в Челябинске. Подозреваемый в их убийстве задержан, сообщил URA.RU руководитель следственного отдела по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Атаманюк.

«По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались. Он задержан, является лицом без определенного места жительства, как и погибшие мужчины», — рассказал Илья Атаманюк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему 30 лет, ранее он был неоднократно судим. Причастность к преступлению он признал.