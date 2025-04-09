Челябинцы обсудят строительство квартала по проекту Артемия Лебедева в центре города

В центре Челябинска на месте снесенного рынка «Пешеходный» в границах улиц Российской, Карла Маркса, Красноармейской и Труда построят «Квартал 1736» по проекту Артемия Лебедева. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 9 апреля по 7 мая 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах территориальной зоны Б.7.1 в Центральном районе города Челябинска с 09 апреля по 07 мая 2025 года. Предложения и замечания по проекту будут приниматься с 16 по 23 апреля. Инициатор проекта — специализированный застройщик „Голос. Квартал 1736“», — сообщается на сайте.
Готовить стройплощадку и проводить археологические работы на территории будущей застройки девелопер начал еще в ноябре 2024 года. При этом в пресс-службе застройщика сообщали о том, что одновременно продолжается разработка проекта, в основу которого легла концепция Артемия Лебедева. Застройщик планировал ее актуализировать, поскольку она была создана в 2020 году, а с тех пор многое в отрасли и трендах изменилось. К концу 2024 года уже были снесены некоторые павильоны бывшего рынка, проводились земляные работы, шла подготовка к первой очереди строительства.
Проект застройщик воплощает совместно с партнёром — девелопером «ФишерГрупп». Площадь застройки «Квартала 1736», названного в честь даты основания города, составит до 30 тысяч квадратных метров. Под реновацию отведен участок площадью более четырех гектаров.
Согласно проекту 2021 года, на месте рынка планировалось возвести технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, 32-этажной высоткой с магазинами, апартаментами и двухуровневой парковкой.
Также на территории должны были построить рестораны, кафе, центр дошкольного и младшего школьного образования, административное здание с магазинами, офисное здание с подземной автостоянкой, многоуровневую парковку на 100 машино-мест с магазином и кафе, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями. Предусмотрено было и строительство школы.
Чуть позже — феврале 2023 года в Челябинске решили создать ИТ-парк «1736 Квартал создателей». Предполагалось, что на территории будет вестись научно-производственная деятельность.
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