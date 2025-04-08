В Челябинске 10 апреля ожидается мощный ливень, на город обрушится месячная норма осадков. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».
«К 10 апреля похолодает с 20 до 10 градусов выше нуля, продолжатся грозы. Ожидается 21,5 мм осадков, что соответствует месячной норме в апреле», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на свежий прогноз погоды метеорологов. Дожди продолжатся в пятницу и субботу.
Согласно многолетним наблюдениям за погодой в Челябинске, которые проводили синоптики Челябинского гидрометеоцентра, в апреле могут быть как твердые осадки (снег), так и жидкие (дождь), чаще смешанные. В среднем бывает от 20 до 27 мм осадков, из них в виде дождя 7-14 мм. Так, в апреле 2006 года в Челябинске выпало осадков в три раза больше нормы. В апреле 1904 года и 1991 года — 0% месячной нормы осадков.
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