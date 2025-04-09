Президент Лукашенко назвал хоккеистов челябинского «Трактора» белорусами

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Александр Лукашенко (на фото слева) является большим любителем хоккея
Александр Лукашенко (на фото слева) является большим любителем хоккея Фото:

В преддверии серии плей-офф Кубка Гагарина между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккеистов «Трактора» «белорусскими людьми».

«Трактор» — это наши люди, потому что в свое время в Сибирь сослали всех белорусов, и они там Сибирь создавали — пол-России. Это наши люди, белорусские», — заявил Лукашенко, обращаясь к игрокам «Динамо».

Лукашенко сообщил, что посмотрел игры «Трактора». Он пришел к выводу, что игровой почерк команд совпадает.

«Быстрая, иногда без оглядки — один в один ваша игра. Игра будет непростая», — уверен Лукашенко.

Заявление было сделано на открытой тренировке минского «Динамо», Лукашенко находился в хоккейной форме национальной сборной. Президент добавил, что важно не только то, с каким результатом сыграют хоккеисты, главное, чтобы они показали красивую игру.

«Трактор» прошел первый этап плей-офф, выбив из розыгрыша кубка владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2. Минская команда с таким же счетом выиграла у ЦСКА. Первые две встречи команд состоятся 12 и 14 апреля в Челябинске.

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В преддверии серии плей-офф Кубка Гагарина между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккеистов «Трактора» «белорусскими людьми». «Трактор» — это наши люди, потому что в свое время в Сибирь сослали всех белорусов, и они там Сибирь создавали — пол-России. Это наши люди, белорусские», — заявил Лукашенко, обращаясь к игрокам «Динамо». Лукашенко сообщил, что посмотрел игры «Трактора». Он пришел к выводу, что игровой почерк команд совпадает. «Быстрая, иногда без оглядки — один в один ваша игра. Игра будет непростая», — уверен Лукашенко. Заявление было сделано на открытой тренировке минского «Динамо», Лукашенко находился в хоккейной форме национальной сборной. Президент добавил, что важно не только то, с каким результатом сыграют хоккеисты, главное, чтобы они показали красивую игру. «Трактор» прошел первый этап плей-офф, выбив из розыгрыша кубка владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2. Минская команда с таким же счетом выиграла у ЦСКА. Первые две встречи команд состоятся 12 и 14 апреля в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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