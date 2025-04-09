Челябинский симфонический оркестр выступит в Дубае с Денисом Мацуевым. Видео

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Денис Мацуев предложил челябинцам выступить в Дубае
Денис Мацуев предложил челябинцам выступить в Дубае Фото:

Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит в Дубае со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. Об этом заявил главный дирижер оркестра Алексей Рубин.

«Концерт будет 4 мая в Дубае, в оперном театре. Мы будем исполнять 1-й концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, увертюру к опере „Руслан и Людмила“, „Рапсодию в голубых тонах“ Джорджа Гершвина и джазовые обработки», — сообщил Рубин.

По словам Рубина, идея проведения концерта принадлежит Мацуеву. Руководство области и губернатор Алексей Текслер поддержали эту идею.

Заявление Рубин сделал накануне фестиваля «Денис Мацуев представляет...». Фестиваль в 14-й раз пройдет в Челябинской области с 9 по 12 апреля.

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Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит в Дубае со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. Об этом заявил главный дирижер оркестра Алексей Рубин. «Концерт будет 4 мая в Дубае, в оперном театре. Мы будем исполнять 1-й концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, увертюру к опере „Руслан и Людмила“, „Рапсодию в голубых тонах“ Джорджа Гершвина и джазовые обработки», — сообщил Рубин. По словам Рубина, идея проведения концерта принадлежит Мацуеву. Руководство области и губернатор Алексей Текслер поддержали эту идею. Заявление Рубин сделал накануне фестиваля «Денис Мацуев представляет...». Фестиваль в 14-й раз пройдет в Челябинской области с 9 по 12 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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