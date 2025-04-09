Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит в Дубае со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. Об этом заявил главный дирижер оркестра Алексей Рубин.
«Концерт будет 4 мая в Дубае, в оперном театре. Мы будем исполнять 1-й концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, увертюру к опере „Руслан и Людмила“, „Рапсодию в голубых тонах“ Джорджа Гершвина и джазовые обработки», — сообщил Рубин.
По словам Рубина, идея проведения концерта принадлежит Мацуеву. Руководство области и губернатор Алексей Текслер поддержали эту идею.
Заявление Рубин сделал накануне фестиваля «Денис Мацуев представляет...». Фестиваль в 14-й раз пройдет в Челябинской области с 9 по 12 апреля.
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