Пианист Денис Мацуев даст концерты в трех городах Челябинской области
Пианист-виртуоз Денис Мацуев в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…» выступит в Челябинске, Миассе и Озерске. Как сообщает корреспондент URA.RU об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Фестиваль в этом году пройдет не только в Челябинске. Это и Миасс, и Озерск. В Миассе для этого специально коллеги сделали все для того, чтобы необходимый рояль появился. Я этому тоже очень рад. Также Денис представит разнообразную программу», — сообщил Текслер на открытии фестиваля на сцене концертного зала имени Прокофьева.
Текслер поблагодарил Мацуева и отметил, что фестиваль это не только симфонические, джазовые или фортепианные концерты. Пианист проводит встречи, мастер-классы и обязательно работает с детьми.
Общественный деятель, первая леди региона Ирина Текслер также поблагодарила Мацуева. Она сказала, что Челябинскую область и Мацуева связывает крепкая дружба.
«Именно благодаря ему с таким успехом проходят концерты симфонического оркестра области в парке Зарядье, в столице нашей родины Москве. И благодаря этой поддержке у нас скоро состоится большой концерт в Дубай-опера 4 мая, к которому мы также волнительно готовимся, потому что сейчас, как вы знаете, у нас практически нет зарубежных гастролей, и это очень важно для нашего относительно нового коллектива оркестра. Я надеюсь, что все русскоязычные, проживающие там, или кто отдыхает, конечно же, придут на этот замечательный концерт, и критики дадут оценку нашему симфоническому оркестру и нашему главному дирижеру Алексею Рубину», — сообщила Текслер.
Что касается фестиваля Мацуева в Челябинской области, Текслер сообщила в рамках фестиваля будут также вручаться премии, стипендии новым талантам. Это произойдет завтра в детской филармонии, где состоится отчетный концерт стипендиатов. Фестиваль завершится в воскресенье джазовым концертом в Челябинске.
Фестиваль проходит в регионе в 14-й раз с 9 по 13 апреля. Помимо названных городов, концерт в его рамках состоится в Троицке.
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