Собчак спасла животных Донбасса

Ксения Собчак пожертвовала большую сумму зоопарку в Донецке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак пожертвовала большую сумму зоопарку в Донецке. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«В Донбассе мы стараемся помочь не только людям, но и животным. Мы также собираем для них гуманитарную помощь. Например, Ксения Собчак пожертвовала приличную сумму зоопарку в Донецке», — рассказал Кофман. Сумма благотворительного взноса не раскрывается.

Ранее URA.RU писало, что зоозащитник Карен Даллакян выехал из Челябинска в Мариуполь с грузом питания для животных. Это уже вторая поездка в Донецкую народную республику (ДНР) известного ветеринара. В апреле зоозащитник уже посещал Мариуполь с гуманитарной миссией. Там для него была поставлена задача по эвакуации зоопарка.