15 июня 2022

Собчак спасла животных Донбасса

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Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак пожертвовала большую сумму зоопарку в Донецке Фото:

Журналистка Ксения Собчак пожертвовала большую сумму зоопарку в Донецке. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«В Донбассе мы стараемся помочь не только людям, но и животным. Мы также собираем для них гуманитарную помощь. Например, Ксения Собчак пожертвовала приличную сумму зоопарку в Донецке», — рассказал Кофман. Сумма благотворительного взноса не раскрывается.

Ранее URA.RU писало, что зоозащитник Карен Даллакян выехал из Челябинска в Мариуполь с грузом питания для животных. Это уже вторая поездка в Донецкую народную республику (ДНР) известного ветеринара. В апреле зоозащитник уже посещал Мариуполь с гуманитарной миссией. Там для него была поставлена задача по эвакуации зоопарка.

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Журналистка Ксения Собчак пожертвовала большую сумму зоопарку в Донецке. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом. «В Донбассе мы стараемся помочь не только людям, но и животным. Мы также собираем для них гуманитарную помощь. Например, Ксения Собчак пожертвовала приличную сумму зоопарку в Донецке», — рассказал Кофман. Сумма благотворительного взноса не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что зоозащитник Карен Даллакян выехал из Челябинска в Мариуполь с грузом питания для животных. Это уже вторая поездка в Донецкую народную республику (ДНР) известного ветеринара. В апреле зоозащитник уже посещал Мариуполь с гуманитарной миссией. Там для него была поставлена задача по эвакуации зоопарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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