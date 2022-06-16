Экономист назвал признаки скорого ослабления рубля

17 июня 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

К ослаблению рубля приведут санкции Запада и обвал цен на сырье Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Однако значительное ослабление отечественной валюты может произойти из-за обвала цен на сырье и санкций Запада. такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Рубль потеряет защиту от большой геополитической неопределенности и жестких санкций. Если мировые рынки продолжат падать, ускорив снижение цен на нефть и другое сырье, это сократит приток инвалюты в страну, вернув доллар намного выше 57 рублей», — рассказал Бабин в беседе с агентством «Прайм». Такой прогноз экономист объяснил ухудшающейся ситуацией на мировых рынках из-за необходимости быстрого ужесточения монетарной политики центробанков для борьбы с высокой инфляцией. А это, в свою очередь, сильно бьет по глобальному спросу на сырье, которое может всерьез и надолго подешеветь, пояснил Бабин. Ранее сообщалось, что курс доллара рухнул до 57 рублей. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что такой курс является «слишком крепким». Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин сообщал, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников прогнозировал, что курс доллара осенью будет составлять около 75 рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Однако значительное ослабление отечественной валюты может произойти из-за обвала цен на сырье и санкций Запада. такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Рубль потеряет защиту от большой геополитической неопределенности и жестких санкций. Если мировые рынки продолжат падать, ускорив снижение цен на нефть и другое сырье, это сократит приток инвалюты в страну, вернув доллар намного выше 57 рублей», — рассказал Бабин в беседе с агентством «Прайм». Такой прогноз экономист объяснил ухудшающейся ситуацией на мировых рынках из-за необходимости быстрого ужесточения монетарной политики центробанков для борьбы с высокой инфляцией. А это, в свою очередь, сильно бьет по глобальному спросу на сырье, которое может всерьез и надолго подешеветь, пояснил Бабин. Ранее сообщалось, что курс доллара рухнул до 57 рублей. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что такой курс является «слишком крепким». Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин сообщал, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников прогнозировал, что курс доллара осенью будет составлять около 75 рублей.