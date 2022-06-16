Курьеры IKEA в ХМАО остались без работы

Курьерские компании, которые занимались доставкой товаров IKEA для жителей ХМАО, закрывают бизнес Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курьерские компании, которые занимались доставкой товаров IKEA для жителей ХМАО, остались без работы. Предприниматели закрывают офисы и меняют формат работы. Об этом URA.RU рассказали сами представители фирм.

«Клиенты звонят каждый день и хотят купить, но мы не можем ничего сделать. Один единственный вариант был возить из Финляндии, но это очень дорого. И опять же, и его обрезали. Мы перепрофилируемся на другой бизнес, а этот заморозили до лучших времен, сотрудники естественно тоже ушли», — рассказали корреспонденту URA.RU в курьерской компании NiKi-market.

Ближайший к ХМАО магазин IKEA (сейчас не работает), находится в Екатеринбурге. Самым быстрым способом покупки продукции шведской компании для жителей Югры оставались услуги сторонних курьерских фирм. Санкции поставили под вопрос их работу, а после недавнего заявления IKEA о продаже фабрик в России вовсе решили уйти из бизнеса. «У них тоже была доставка, но дольше. Многим людям было удобнее с нами работать, поскольку непосредственно в контакте с человеком и мы быстрее доставляли. Сейчас мы начали работать с другими фирмами и делаем упор на розничную торговлю», — рассказала корреспонденту URA.RU компаньон агентства доставки товаров из IKEA в Нижневартовске Елена Мусихина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в соцсетях обсуждают новые названия для IKEA в России. Сеть мебельных магазинов Hoff уже сообщила о готовности купить активы компании.

Крупные зарубежные компании приостановили свою деятельность в России в рамках санкционной политики после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

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