Работники «Уралвагонзавода» обвинили начальство в избиении

Работники «Уралвагонзавода» жалуются на рукоприкладство и унижения со сторону руководителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) массово жалуются на некорректное поведение и рукоприкладство со стороны начальства. Как рассказал URA.RU сотрудник предприятия, начальник бюро технического контроля (БТК) Николай Захаров систематически избивает своих подчиненных.

«Изначально Захаров просто оскорблял нескольких подчиненных, жалобы на его поведение не помогали. В определенный момент он стал поднимать на сотрудников руку, а в последний раз ситуация дошла до сотрясения мозга. Он ударил кулаком контролершу по голове, после чего ее доставили в больницу», — заявил источник, близкий к предприятию.

Как рассказали URA.RU работники 310 БТК, пострадавшая женщина написала заявление в полицию. При этом после происшествия руководители запретили подчиненным общаться с журналистами. Оперативно получить официальный комментарий представителей завода URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УВЗ, ответ к моменту публикации не последовал.

В апреле URA.RU писало о смерти рабочего УВЗ, тело которого было обнаружено на производстве. До этого сотруднику «Уралвагонзавода» пробило голову ломом. Его коллеги из-за инцидента были лишены премии. Также на территории УВЗ покончил с собой рабочий, перед смертью он убил свою девушку. А в начале 2019 года во время смены покончил с жизнью один из рабочих. Перед смертью у него состоялся негативный разговор с начальником, сообщали источники.

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