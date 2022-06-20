В центре Донецка прогремели мощные взрывы

ВСУ обстреляли Донецк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. В городе слышны мощные взрывы.

Согласно данным СЦКК ДНР, с 7.55 до 9.00 по городу выпущено уже 28 снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелы не прекращаются. Также ВСУ в 9.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале, в городе приостановлено движение транспорта. Есть информация о прилетах около школы №19.

Ранее при обстрелах в Донбассе погибли пять человек. Также в Донецке погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара у завода «Топаз».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

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