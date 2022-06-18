УрФУ подал заявку на создание инженерной школы

19 июня 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Руководство вуза уже начало привлекать предприятия, в партнерстве с которыми будет функционировать инженерная школа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет отправил заявку на конкурс от правительства РФ по созданию на базе университетов передовых инженерных школ. В вузе уже нашли восемь предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, которые готовы сотрудничать. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта «Передовые инженерные школы». «Школа формируется в тесной кооперации с восемью ведущими предприятиями машиностроительной и металлургической отраслей […] В случае прохождения отбора вуз планирует привлечь 2,5 млрд рублей внебюджетного финансирования и выпускать не менее 463 инженеров, получивших дополнительные квалификации в области цифровых технологий», — рассказала представитель УрФУ Валентина Овчинникова, представлявшая заявку университета. Всего в конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона России. По итогам выберут 30 университетов, которые в партнерстве с компаниями откроют инженерные школы. Проект «Передовые инженерные школы» разработало Минобрнауки РФ, его цель — подготовка квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный университет отправил заявку на конкурс от правительства РФ по созданию на базе университетов передовых инженерных школ. В вузе уже нашли восемь предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, которые готовы сотрудничать. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта «Передовые инженерные школы». «Школа формируется в тесной кооперации с восемью ведущими предприятиями машиностроительной и металлургической отраслей […] В случае прохождения отбора вуз планирует привлечь 2,5 млрд рублей внебюджетного финансирования и выпускать не менее 463 инженеров, получивших дополнительные квалификации в области цифровых технологий», — рассказала представитель УрФУ Валентина Овчинникова, представлявшая заявку университета. Всего в конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона России. По итогам выберут 30 университетов, которые в партнерстве с компаниями откроют инженерные школы. Проект «Передовые инженерные школы» разработало Минобрнауки РФ, его цель — подготовка квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.