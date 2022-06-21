В Перми школьник на стройплощадке попал под «КАМАЗ»

Грузовик задним ходом наехал на несовершеннолетнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми школьник попал под «КАМАЗ», который работал на временной стройплощадке, организованной рядом со школой. Происшествие произошло 15 июня, однако известно о нем стало сейчас. Ребенок 2011 года рождения получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он проходит лечение, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

«Ребенок вышел из ворот школы и пошел по территории временной строительной площадки вдоль школьного забора. В это время на территории стройплощадки водитель автомашины „КАМАЗ“, не убедившись в безопасности маневра начал движение задним ходом и наехал на малолетнего, причинив ребенку тяжкий вред здоровью. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — информирует пресс-служба управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Дело расследуется следственным отделом по Кировскому району Перми регионального СУ СК.