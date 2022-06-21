Технику, которая помогает инвалиду по зрению вести полноценную жизнь, приобрел Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

Слабовидящий Сергей Мамаев из Екатеринбурга потерял в пожаре жилье, которое было оборудовано системой «умный дом». Администрация Железнодорожного района города выделила погорельцу комнату. Технику, которая помогает инвалиду по зрению вести полноценную жизнь, приобрел Фонд Святой Екатерины. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации.

«Сейчас в доме у Сергея практически вся бытовая техника. Она управляется при помощи голоса и специальных программ. Затраты на покупку всей необходимой техники взял на себя Фонд Святой Екатерины», — сказано в сообщении.

На компьютере установлена программа, которая при помощи голоса озвучивает все, что расположено на экране. «Я сам делаю практически все: пишу стихи и прозу, веду свою страницу „ВКонтакте“. Это, кстати, самая доступная социальная сеть для слабовидящих пользователей. В ближайшее время закончу новый бизнес-план», — говорит Мамаев.

«В общении с Сергеем Мамаевым нас поразило, насколько он позитивный, целеустремленный и разносторонний. И его пример показывает, что даже в сложных ситуациях нельзя опускать руки. Руководством Фонда было принято решение обеспечить Сергея необходимой умной техникой для дома, чтобы он смог вернуться к привычной жизни », — отметила заместитель директора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Интеллектуальная система «Умный дом» — это высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить ее под управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности и пожелания хозяина.

Ранее агентство писало, что Фонд Святой Екатерины оплатил реабилитацию 18-летнего свердловчанина Вячеслава Швецова, прикованного к кровати после серьезной аварии в декабре 2021 года. Сейчас юноша, получивший в ДТП множественные переломы, проходит курс восстановления, чтобы снова встать на ноги.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

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