В США заблокировали трансляцию трех российских телеканалов

22 июня 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Россиянам ограничили доступ к просмотру Первого канала, НТВ и ВГТРК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, Первого канала и НТВ. Об этом доложил источник на рынке платного ТВ. Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин, передают «Известия». В то же время гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил, что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание с спутников Intelsat. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригрозила запретить показывать российские новостные программы на местном телевидении. Соответствующий закон будет опубликован 24 июня. Сразу после этого он вступит в силу, доложила она. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, Первого канала и НТВ. Об этом доложил источник на рынке платного ТВ. Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин, передают «Известия». В то же время гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил, что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание с спутников Intelsat. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригрозила запретить показывать российские новостные программы на местном телевидении. Соответствующий закон будет опубликован 24 июня. Сразу после этого он вступит в силу, доложила она.