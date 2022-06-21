21 июня 2022

В США заблокировали трансляцию трех российских телеканалов

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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
Россиянам ограничили доступ к просмотру Первого канала, НТВ и ВГТРК Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, Первого канала и НТВ. Об этом доложил источник на рынке платного ТВ.

Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин, передают «Известия».

В то же время гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил, что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание с спутников Intelsat.

Ранее президент Молдавии Майя Санду пригрозила запретить показывать российские новостные программы на местном телевидении. Соответствующий закон будет опубликован 24 июня. Сразу после этого он вступит в силу, доложила она.

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Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, Первого канала и НТВ. Об этом доложил источник на рынке платного ТВ. Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин, передают «Известия». В то же время гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил, что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание с спутников Intelsat. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригрозила запретить показывать российские новостные программы на местном телевидении. Соответствующий закон будет опубликован 24 июня. Сразу после этого он вступит в силу, доложила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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