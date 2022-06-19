Санду запретила показывать в Молдавии новости из России

19 июня 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Жители Молдавии не смогут смотреть российские передачи с 24 июня, заявила Лилиана Вицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. По словам Вицу, закон будет опубликован 24 июня в «Официальном вестнике». Сразу после этого документ вступит в силу, пояснила она. «Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — добавила Вицу в эфире проекта Rezoomat на портале Rlive. Ранее, 8 июня, парламент Молдовы принял закон, запрещающий транслировать новостные и аналитические программ, а также военных фильмы из России. Кроме того, молдавский парламент одобрил законодательные поправки, запрещающие использование Георгиевских лент, а также символики «V» и «Z», передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. По словам Вицу, закон будет опубликован 24 июня в «Официальном вестнике». Сразу после этого документ вступит в силу, пояснила она. «Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — добавила Вицу в эфире проекта Rezoomat на портале Rlive. Ранее, 8 июня, парламент Молдовы принял закон, запрещающий транслировать новостные и аналитические программ, а также военных фильмы из России. Кроме того, молдавский парламент одобрил законодательные поправки, запрещающие использование Георгиевских лент, а также символики «V» и «Z», передает «Царьград».