Санду запретила показывать в Молдавии новости из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание Путина в Магнитогорске. Челябинск, путин в телевизоре
Жители Молдавии не смогут смотреть российские передачи с 24 июня, заявила Лилиана Вицу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

По словам Вицу, закон будет опубликован 24 июня в «Официальном вестнике». Сразу после этого документ вступит в силу, пояснила она.

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — добавила Вицу в эфире проекта Rezoomat на портале Rlive.

Ранее, 8 июня, парламент Молдовы принял закон, запрещающий транслировать новостные и аналитические программ, а также военных фильмы из России. Кроме того, молдавский парламент одобрил законодательные поправки, запрещающие использование Георгиевских лент, а также символики «V» и «Z», передает «Царьград».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. По словам Вицу, закон будет опубликован 24 июня в «Официальном вестнике». Сразу после этого документ вступит в силу, пояснила она. «Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — добавила Вицу в эфире проекта Rezoomat на портале Rlive. Ранее, 8 июня, парламент Молдовы принял закон, запрещающий транслировать новостные и аналитические программ, а также военных фильмы из России. Кроме того, молдавский парламент одобрил законодательные поправки, запрещающие использование Георгиевских лент, а также символики «V» и «Z», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...