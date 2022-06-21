Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в РФ

22 июня 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор заверил, что оснований для распространения инфекционной болезни нет Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на недавнее заражение сибирской язвой жительницы Ставропольского края оснований для распространения инфекционной болезни нет. Об этом доложили в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. «Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметили в ведомстве в разговоре с РИА «Новости». 21 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что у жительницы станицы было подтверждено заболевание сибирской язвой. Он добавил, что пациентка находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, после случая заражения в подворье женщины провели дезинфекцию, а животных вакцинировали. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Несмотря на недавнее заражение сибирской язвой жительницы Ставропольского края оснований для распространения инфекционной болезни нет. Об этом доложили в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. «Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметили в ведомстве в разговоре с РИА «Новости». 21 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что у жительницы станицы было подтверждено заболевание сибирской язвой. Он добавил, что пациентка находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, после случая заражения в подворье женщины провели дезинфекцию, а животных вакцинировали.