21 июня 2022

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в РФ

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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с Сибирской язвой (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Свердловская область, поселок Рудный
Роспотребнадзор заверил, что оснований для распространения инфекционной болезни нет Фото:

Несмотря на недавнее заражение сибирской язвой жительницы Ставропольского края оснований для распространения инфекционной болезни нет. Об этом доложили в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметили в ведомстве в разговоре с РИА «Новости».

21 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что у жительницы станицы было подтверждено заболевание сибирской язвой. Он добавил, что пациентка находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, после случая заражения в подворье женщины провели дезинфекцию, а животных вакцинировали.

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Несмотря на недавнее заражение сибирской язвой жительницы Ставропольского края оснований для распространения инфекционной болезни нет. Об этом доложили в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. «Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметили в ведомстве в разговоре с РИА «Новости». 21 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что у жительницы станицы было подтверждено заболевание сибирской язвой. Он добавил, что пациентка находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, после случая заражения в подворье женщины провели дезинфекцию, а животных вакцинировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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