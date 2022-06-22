В аптеках Екатеринбурга кончается важнейшая вакцина

22 июня 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Вакцину против ветряной оспы в аптеках Екатеринбурга найти очень сложно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге кончается запас вакцины против ветряной оспы. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците бельгийский «Варилрикс» и японская вакцина «Окавакс». «Вакцину против ветряной оспы в аптеках Екатеринбурга найти очень сложно. В маленьких городах вообще беда — люди вынуждены заказывать доставку из других городов страны. Средняя цена за упаковку „Варилрикс“ — 2 500 тысячи рублей», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимом. Марина, жительница Екатеринбурга, говорит, что несмотря на высокую стоимость вакцины, ее почти нереально найти. «У нас большой город. Огромное количество аптек. Я обзвонила десяток аптек и вакцины просто нигде нет. Причем нет ни „Варилрикса“, ни японского „Окавакса“. Теперь нужно ее караулить», — посетовала женщина. «Я обзвонила где-то пять аптек. И мне сказали что вакцины от ветряной оспы нет. И самое ужасное, что нигде не говорят, ждать ее или нет. Плюс ко всему стоимость вакцины тоже выросла. Может, цена растет из-за того, что нет вакцины в наличии или ее очень мало?» — рассуждает еще одна горожанка Евгения. В некоторых аптеках Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что вакцины от ветряной оспы нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. В компании ЗАО «Фирма Евросервис», которая поставляет препараты для известной в Екатеринбурге аптечной сети «Планета здоровья», журналисту агентства пояснили, что вакцин от ветряной оспы в ассортименте нет давно. «Живую аттенуированную вакцину для профилактики ветряной оспы „Варилрикс“ не закупают у производителя с 2018 года», — отметили в компании поставщика. Причина отказа от закупа препарата не озвучивается. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (его аналог «Арепливир»). Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге кончается запас вакцины против ветряной оспы. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците бельгийский «Варилрикс» и японская вакцина «Окавакс». «Вакцину против ветряной оспы в аптеках Екатеринбурга найти очень сложно. В маленьких городах вообще беда — люди вынуждены заказывать доставку из других городов страны. Средняя цена за упаковку „Варилрикс“ — 2 500 тысячи рублей», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимом. Марина, жительница Екатеринбурга, говорит, что несмотря на высокую стоимость вакцины, ее почти нереально найти. «У нас большой город. Огромное количество аптек. Я обзвонила десяток аптек и вакцины просто нигде нет. Причем нет ни „Варилрикса“, ни японского „Окавакса“. Теперь нужно ее караулить», — посетовала женщина. «Я обзвонила где-то пять аптек. И мне сказали что вакцины от ветряной оспы нет. И самое ужасное, что нигде не говорят, ждать ее или нет. Плюс ко всему стоимость вакцины тоже выросла. Может, цена растет из-за того, что нет вакцины в наличии или ее очень мало?» — рассуждает еще одна горожанка Евгения. В некоторых аптеках Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что вакцины от ветряной оспы нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. В компании ЗАО «Фирма Евросервис», которая поставляет препараты для известной в Екатеринбурге аптечной сети «Планета здоровья», журналисту агентства пояснили, что вакцин от ветряной оспы в ассортименте нет давно. «Живую аттенуированную вакцину для профилактики ветряной оспы „Варилрикс“ не закупают у производителя с 2018 года», — отметили в компании поставщика. Причина отказа от закупа препарата не озвучивается. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (его аналог «Арепливир»). Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов.