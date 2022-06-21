В Екатеринбург на вертолете доставили двух младенцев с весом 1 кг

В Талице родилось двое детей с весом чуть более килограмма Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мальчика и девочку, которые родились раньше срока, транспортировали из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург. Чтобы сократить время в дороге, врачи прибегли к помощи отечественного вертолета «Ансат». Детей доставили в город всего за 60 минут. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое. Как только показатели новорожденных удалось стабилизировать, было принято решение о транспортировке их в Екатеринбург. Малышей перевезли в специальном мобильном кювезе для новорожденных. Перелет длился всего час», — сказано в сообщении.

Ежегодно медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф эвакуируют в областные клиники около 700 детей из разных уголков Свердловской области, в том числе до 200 малышей по воздуху. Ранее URA.RU писало, что Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге (Свердловская область) получила 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты помогут дышать новорожденным даже с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.