В Екатеринбург на вертолете доставили двух младенцев с весом 1 кг

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В Талице родилось двое детей с весом чуть более килограмма Фото:

Мальчика и девочку, которые родились раньше срока, транспортировали из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург. Чтобы сократить время в дороге, врачи прибегли к помощи отечественного вертолета «Ансат». Детей доставили в город всего за 60 минут. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое. Как только показатели новорожденных удалось стабилизировать, было принято решение о транспортировке их в Екатеринбург. Малышей перевезли в специальном мобильном кювезе для новорожденных. Перелет длился всего час», — сказано в сообщении.

Ежегодно медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф эвакуируют в областные клиники около 700 детей из разных уголков Свердловской области, в том числе до 200 малышей по воздуху. Ранее URA.RU писало, что Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге (Свердловская область) получила 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты помогут дышать новорожденным даже с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

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Мальчика и девочку, которые родились раньше срока, транспортировали из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург. Чтобы сократить время в дороге, врачи прибегли к помощи отечественного вертолета «Ансат». Детей доставили в город всего за 60 минут. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое. Как только показатели новорожденных удалось стабилизировать, было принято решение о транспортировке их в Екатеринбург. Малышей перевезли в специальном мобильном кювезе для новорожденных. Перелет длился всего час», — сказано в сообщении. Ежегодно медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф эвакуируют в областные клиники около 700 детей из разных уголков Свердловской области, в том числе до 200 малышей по воздуху. Ранее URA.RU писало, что Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге (Свердловская область) получила 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты помогут дышать новорожденным даже с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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