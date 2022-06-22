В Перми у Сбербанка демонтируют вывеску

Вывеска Сбербанка попала под демонтаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в рамках борьбы с вывесками, которые не соответствуют утвержденным стандартам, демонтируют рекламный короб Сбербанка. По распоряжению главы Дзержинского района города Александра Стяжкина, конструкция должна быть убрана 27 июня.

«Поручить отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям с 27 июня 2022 г. с 10:00 часов, размещенных по адресам: пр. Парковый, 40а — вывеска в виде короба „Сбербанк“», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Также под демонтаж попадет вывеска компании «Пермэнергосбыт» на этом же здании.

Всего, согласно распоряжению, убрать с фасадов должны почти три десятка вывесок на различных зданиях. В мае начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова отчитывалась депутатам, что власти за год обнаружили почти три тысячи незаконных вывесок. Все они были демонтированы как силами коммунальщиков, так и силами самих владельцев.