Семья не может эвакуироваться из Макеевки из-за собаки

Семья не хочет бросать Юкки в опасности Фото: Вера Кириллова

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семья из Макеевки не может покинуть город, который находится под обстрелами ВСУ, из-за хаски по кличке Юкки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила владелица собаки Вера Кириллова.

«Я и двое детей выезжали на территорию России. Юкки два года. За ним присматривала соседка. Но потом она позвонила и сказала, что она выезжает из-за того, что сильные обстрелы начались и начали стрелять в наши районы. Нам пришлось вернуться. Куда его деть, не знаю. Все отсюда уехали, а выехать с ним проблематично. У нас обстрелы, и я понимаю, что не могу рисковать жизнями своих детей. Мы не можем уехать и бросить Юкки. Он член семьи», — сказала Вера Кириллова.

Перевести собаку в Россию самостоятельно семья не может, сказала жительница Макеевки. «Мы были в пункте временного размещения (ПВР). А хаски у нас большой. У нас в России нет родственников, никого. С такой собакой в ПВР нас не возьмут. Я обзванивала перевозчиков, они требуют космические суммы. У нас нет сейчас работы, есть уже практически нечего, перебиваемся на том, что осталось до отъезда в Россию. Если перевозить Юкки, то куда? С детьми не сильно хотят брать, а с собакой подавно», — объяснила собеседница агентства.

Если вы хотите помочь с перевозкой Юкки или решить вопрос с жильем для семьи Веры, можете обращаться в редакцию URA.RU. Любую сумму для помощи семье можно перевести по следующим реквизитам: карта Сбербанка — номер 2202 2025 0791 6140.

Юкки живет в Макеевке, которая находится под обстрелом ВСУ Фото: Вера Кириллова

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как объяснил президент России Владимир Путин, целью военных является защита жителей Донбасса. Только за минувшие сутки ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку.

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