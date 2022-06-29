В Екатеринбурге спасли кота, застрявшего между оконными створками. Фото

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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Зоозащитники спасли кота, который застрял между оконных створок Фото:

Волонтеры спасли кота, застрявшего между оконными створками в квартире екатеринбургского района ЖБИ. Об этом сообщили волонтеры в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».

«Встала сложная задача — как провести страховку, чтобы добраться до нужного окна. Пришлось выйти из положения, вывесив веревку с общего балкона лестничной площадки. Но веревка проходила в трех метрах мимо кота. Огромную помощь оказал житель дома по имени Виталий», — рассказал волонтер.

После того как животное удалось спасти, зоозащитник отвез его в ветеринарную клинику. Волонтер связался с хозяином кота и сообщил о произошедшем. Зоозащитник предполагает, что животное могло провисеть в окне больше часа.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга спасли застрявшего кота, однако ветеринары сообщили, что животное выжить не сможет. Также агентство рассказывало о домашних животных, оказавшихся в заваленной мусором квартире в Екатеринбурге.

Фото:
Фото:

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Волонтеры спасли кота, застрявшего между оконными створками в квартире екатеринбургского района ЖБИ. Об этом сообщили волонтеры в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте». «Встала сложная задача — как провести страховку, чтобы добраться до нужного окна. Пришлось выйти из положения, вывесив веревку с общего балкона лестничной площадки. Но веревка проходила в трех метрах мимо кота. Огромную помощь оказал житель дома по имени Виталий», — рассказал волонтер. После того как животное удалось спасти, зоозащитник отвез его в ветеринарную клинику. Волонтер связался с хозяином кота и сообщил о произошедшем. Зоозащитник предполагает, что животное могло провисеть в окне больше часа. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга спасли застрявшего кота, однако ветеринары сообщили, что животное выжить не сможет. Также агентство рассказывало о домашних животных, оказавшихся в заваленной мусором квартире в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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