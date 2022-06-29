Зоозащитники спасли кота, который застрял между оконных створок Фото: Размик Закарян © URA.RU

Волонтеры спасли кота, застрявшего между оконными створками в квартире екатеринбургского района ЖБИ. Об этом сообщили волонтеры в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».

«Встала сложная задача — как провести страховку, чтобы добраться до нужного окна. Пришлось выйти из положения, вывесив веревку с общего балкона лестничной площадки. Но веревка проходила в трех метрах мимо кота. Огромную помощь оказал житель дома по имени Виталий», — рассказал волонтер.

После того как животное удалось спасти, зоозащитник отвез его в ветеринарную клинику. Волонтер связался с хозяином кота и сообщил о произошедшем. Зоозащитник предполагает, что животное могло провисеть в окне больше часа.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга спасли застрявшего кота, однако ветеринары сообщили, что животное выжить не сможет. Также агентство рассказывало о домашних животных, оказавшихся в заваленной мусором квартире в Екатеринбурге.

Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге»