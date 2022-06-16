Екатеринбуржцы уехали отдыхать, оставив кота умирать

Екатеринбуржцы уехали отдыхать оставив квартиру с открытым окном из-за чего погиб кот Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Орджоникидзевского района обнаружили застрявшего кота в приоткрытом окне в пустой квартире на улице Машиностроителей, 37 в Екатеринбурге. Об этом рассказали волонтеры, занявшиеся спасением животного.

«Нам поступил вызов, примерно через 40 минут я спускал с крыши страховку, приехав на такси. Кот еще подавал признаки жизни. Он был очень плотно пережат в сходящейся книзу щели между рамой и приоткрытой створкой», — рассказал волонтер сообщества «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».

По словам соседа, мужчина всю ночь слышал крики кота, однако не мог понять из чьей квартиры доносился звук. На утро жильцы дома увидели застрявшее животное в окне и вызвали спасателей. Волонтеры достали животное, спустившись с крыши дома на страховке, в этот момент кот был еще жив. Доставив питомца в ветеринарную клинику, врачи сообщили, что нижняя половина туловища уже мертвая. После аналогичных слов из другой ветеринарной клиники, волонтеры решились на эвтаназию. По словам соседей, жильцы оставленной квартиры до сих пор не объявились.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Екатеринбурге в районе Химмаш погиб кот из-за сильного задымления в квартире. Также агентство рассказывало, что в Свердловской области с полок магазинов начал пропадать корм от отечественных производителей.

Волонтеры спасают застрявшее животное Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте»

В ветеринарной клинике не смогли помочь животному Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте»