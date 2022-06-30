Байден перепутал братьев Кличко

01 июля 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Владимир Кличко рассказал, что его часто путают с братом Автор: Григорий Сысоев, РИА Новости Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде перепутал завершивших карьеру боксеров Виталия и Владимира Кличко. Байден разговаривал с Владимиром, но думал, что это его старший брат — мэр Киева Виталий. «Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не так. Так было с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот», — сказал Владимир Кличко в интервью немецкому изданию BILD. Байден часто попадает в неловкие ситуации. Ранее он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и назвал НАТО «угрозой» для США. На одной из встреч американский лидер выделил страну в особое полушарие Земли. Также Байден по ошибке назвал Украину Ираком, передают «Дни.ру». Во время одного из выступлений президент США перепутал Швецию и Швейцарию, сообщает «Утро.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде перепутал завершивших карьеру боксеров Виталия и Владимира Кличко. Байден разговаривал с Владимиром, но думал, что это его старший брат — мэр Киева Виталий. «Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не так. Так было с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот», — сказал Владимир Кличко в интервью немецкому изданию BILD. Байден часто попадает в неловкие ситуации. Ранее он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и назвал НАТО «угрозой» для США. На одной из встреч американский лидер выделил страну в особое полушарие Земли. Также Байден по ошибке назвал Украину Ираком, передают «Дни.ру». Во время одного из выступлений президент США перепутал Швецию и Швейцарию, сообщает «Утро.ру».