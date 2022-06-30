В Челябинске перекроют движение из-за ремонта путепровода

В мэрии просят автолюбителей корректировать свои маршруты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 июля частично перекроют движение из-за ремонта путепровода, соединяющего Советский и Ленинский районы над железнодорожными путями. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«Завтра, 2 июля, начинается ремонт путепровода „Челябинск — Главный“. Движение транспорта в связи с этим будет частично перекрыто от улицы Дзержинского в сторону улицы Доватора», — отмечают в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Частичное перекрытие снимут после завершения работ.