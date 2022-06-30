30 июня 2022

В Челябинске перекроют движение из-за ремонта путепровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
В мэрии просят автолюбителей корректировать свои маршруты Фото:

В Челябинске 2 июля частично перекроют движение из-за ремонта путепровода, соединяющего Советский и Ленинский районы над железнодорожными путями. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«Завтра, 2 июля, начинается ремонт путепровода „Челябинск — Главный“. Движение транспорта в связи с этим будет частично перекрыто от улицы Дзержинского в сторону улицы Доватора», — отмечают в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Частичное перекрытие снимут после завершения работ.

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В Челябинске 2 июля частично перекроют движение из-за ремонта путепровода, соединяющего Советский и Ленинский районы над железнодорожными путями. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города. «Завтра, 2 июля, начинается ремонт путепровода „Челябинск — Главный“. Движение транспорта в связи с этим будет частично перекрыто от улицы Дзержинского в сторону улицы Доватора», — отмечают в структуре мэрии. В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Частичное перекрытие снимут после завершения работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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