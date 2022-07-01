Правительство выдало свердловским агропромышленникам 4,2 млрд

Объем господдержки АПК Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей. По данным департамент информационной политики региона, из общей суммы 1,5 млрд рублей выделили из федерального центра.

«Объем господдержки АПК в Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей. Средства выделяются на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства, а также на субсидии сельхозпроизводителям», — приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Свердловской области за год выделят более 200 миллионов рублей на развитие областной промышленности. Эти средства дополнят уже имеющееся финансирование. По словам губернатора, через Свердловскую область должны пойти грузы из Индии, Ирана, Пакистана и других стран.