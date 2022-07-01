ПФР: россияне получат повышенные выплаты раньше срока

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит социальные пособия за июнь. Об этом сообщили на официальном сайте ПФР.
«Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше. Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля», — сообщили в ПФР.
В ПФР отметили, что отдельные пособия поступят в повышенном размере. Это связанно с индексацией прожиточного минимума. Она коснулась ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин.
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Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит социальные пособия за июнь. Об этом сообщили на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше. Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля», — сообщили в ПФР. В ПФР отметили, что отдельные пособия поступят в повышенном размере. Это связанно с индексацией прожиточного минимума. Она коснулась ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин.