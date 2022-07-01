ПФР: россияне получат повышенные выплаты раньше срока

01 июля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Повышение социальных пособий связанно с индексацией прожиточного минимума, отметили в ПФР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит социальные пособия за июнь. Об этом сообщили на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше. Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля», — сообщили в ПФР. В ПФР отметили, что отдельные пособия поступят в повышенном размере. Это связанно с индексацией прожиточного минимума. Она коснулась ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит социальные пособия за июнь. Об этом сообщили на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше. Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля», — сообщили в ПФР. В ПФР отметили, что отдельные пособия поступят в повышенном размере. Это связанно с индексацией прожиточного минимума. Она коснулась ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин.