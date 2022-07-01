ГИБДД прекратит использовать радары

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Клипарт. Екатеринбург, радар, превышение скорости, дорожное движение, гибдд, дпс
Владимир Колокольцев запретил использовать комплексы видеофиксации, работающие в ручном режиме Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества», — сообщается в официальном telegram-канале МВД.

Ранее в Москве объявили о планах запустить интеллектуальную систему наблюдения за дорогами. Новые видеокамеры будут использовать возможности нейросети для определения нарушений.

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Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества», — сообщается в официальном telegram-канале МВД. Ранее в Москве объявили о планах запустить интеллектуальную систему наблюдения за дорогами. Новые видеокамеры будут использовать возможности нейросети для определения нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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