ГИБДД прекратит использовать радары

Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества», — сообщается в официальном telegram-канале МВД.
Ранее в Москве объявили о планах запустить интеллектуальную систему наблюдения за дорогами. Новые видеокамеры будут использовать возможности нейросети для определения нарушений.
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Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества», — сообщается в официальном telegram-канале МВД. Ранее в Москве объявили о планах запустить интеллектуальную систему наблюдения за дорогами. Новые видеокамеры будут использовать возможности нейросети для определения нарушений.