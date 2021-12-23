На новую систему наблюдения за дорогами потратят более 4 млрд

24 декабря 2021 в 05:47 Размер текста - 17 +

В Москве планируется установить 1,3 тыс. камер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Москве в 2022 году появится интеллектуальная система видеонаблюдения, которая работает, используя возможности нейросети. На это планируется потратить 4,2 млрд рублей. «Власти города выделяют на эти (новую систему видеонаблюдения — прим. URA.RU) цели 4,2 млрд руб. Возможности новых камер не будут использованы для вынесения штрафов, но „сигналы“ о происшествиях будут передаваться в полицию и коммунальные службы», — сообщает « КоммерсантЪ ». Отмечается, что система сможет фиксировать ДТП, возникновение пробок, выявлять животных на дорогах, а также замечать пожары, мусор и машины остановившееся на МКАД. Всего для данных целей планируется установить1,3 тыс. камер, 770 из них будут располагаться на МКАД. Ранее сообщалось, что в столице России тестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места для автомобилей при помощи искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют, что это сократит время поиска места для парковки в два раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве в 2022 году появится интеллектуальная система видеонаблюдения, которая работает, используя возможности нейросети. На это планируется потратить 4,2 млрд рублей. «Власти города выделяют на эти (новую систему видеонаблюдения — прим. URA.RU) цели 4,2 млрд руб. Возможности новых камер не будут использованы для вынесения штрафов, но „сигналы“ о происшествиях будут передаваться в полицию и коммунальные службы», — сообщает «КоммерсантЪ». Отмечается, что система сможет фиксировать ДТП, возникновение пробок, выявлять животных на дорогах, а также замечать пожары, мусор и машины остановившееся на МКАД. Всего для данных целей планируется установить1,3 тыс. камер, 770 из них будут располагаться на МКАД. Ранее сообщалось, что в столице России тестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места для автомобилей при помощи искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют, что это сократит время поиска места для парковки в два раза.