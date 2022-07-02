02 июля 2022

В машинах ГИБДД появится система распознавания лиц

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В машинах ГИБДД появится новое интеллектуальное техническое оборудование Фото:

В ближайшее время машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — передает ТАСС сообщение МВД. Тестирование новейших систем начнется в ближайшее время.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары в связи с тем, что они устарели. В Москве начали тестировать интеллектуальную систему наблюдения за дорогами, которая определяет нарушения с помощью нейросети.

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В ближайшее время машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. «Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — передает ТАСС сообщение МВД. Тестирование новейших систем начнется в ближайшее время. Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары в связи с тем, что они устарели. В Москве начали тестировать интеллектуальную систему наблюдения за дорогами, которая определяет нарушения с помощью нейросети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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