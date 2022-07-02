В машинах ГИБДД появится система распознавания лиц

В ближайшее время машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — передает ТАСС сообщение МВД. Тестирование новейших систем начнется в ближайшее время.
Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары в связи с тем, что они устарели. В Москве начали тестировать интеллектуальную систему наблюдения за дорогами, которая определяет нарушения с помощью нейросети.
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В ближайшее время машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. «Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — передает ТАСС сообщение МВД. Тестирование новейших систем начнется в ближайшее время. Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары в связи с тем, что они устарели. В Москве начали тестировать интеллектуальную систему наблюдения за дорогами, которая определяет нарушения с помощью нейросети.