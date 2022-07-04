Алиханов раскритиковал Миронова из-за переименования Калининграда

Нет смысла в переименовании Калининграда и региона, Сергей Миронов должен пояснить, в чем содержательная часть его предложения, кроме изменения названия. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на призыв лидера «Справедливой России» поменять название Калининграду.
«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов, его слова передает РИА «Новости». Чиновник отметил, что с юридической точки зрения, никакой разницы между краем и областью не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск. Он считает, что настало время, чтобы придать статус края стратегически важному региону для страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.
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