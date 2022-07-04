Лидер «Справедливой России» придумал новое название Калининграду

04 июля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов предлагает переименовать Калининград в Владибалтийск. А Калининградскую область — в Балтийский край Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — пишет Миронов. По его словам, настало время того, чтобы задуматься о том, чтобы придать статус края стратегически важному региону для страны, Лидер «Справедливой России» пояснил, что в послевоенные годы, в 1946-м столицу Восточной Пруссии изначально хотели назвать Балтийском, но на тот момент умер номинальный глава государства Михаил Калинин, и городу дали его имя. Балтийском же стал город Пиллау. В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — пишет Миронов. По его словам, настало время того, чтобы задуматься о том, чтобы придать статус края стратегически важному региону для страны, Лидер «Справедливой России» пояснил, что в послевоенные годы, в 1946-м столицу Восточной Пруссии изначально хотели назвать Балтийском, но на тот момент умер номинальный глава государства Михаил Калинин, и городу дали его имя. Балтийском же стал город Пиллау. В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.