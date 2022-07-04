«Бэтмобиль», представленный на «Иннопроме», закрыли для гостей

05 июля 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Казахский автомобиль Бэтмена можно было разглядеть изнутри лишь 4 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме-2022», закрыли для участников выставки. «Бэтмобиль» снабдили объявлением с просьбой не открывать его. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Видимо, его закрыли, чтобы гости „Иннопрома“ часто в него не садились», — сообщает корреспондент. Теперь на «Бэтмобиле» появилось объявление с просьбой не открывать автомобиль, хотя в день открытия выставки любой желающий мог посидеть в машине. Житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко приехал на промышленную выставку «Иннопром-2022» со своим «Бэтмобилем». Он признался, что автомобиль было непросто довезти до выставки и подготовить к презентации, поэтому мужчина очень много раз отказывался от презентации. Но автомобиль стал одним из популярных стендов «Иннопрома», на него даже обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме». На машине теперь появилось объявление Фото: URA.RU Гостей просят не открывать «Бэтмобиль» Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме-2022», закрыли для участников выставки. «Бэтмобиль» снабдили объявлением с просьбой не открывать его. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Видимо, его закрыли, чтобы гости „Иннопрома“ часто в него не садились», — сообщает корреспондент. Теперь на «Бэтмобиле» появилось объявление с просьбой не открывать автомобиль, хотя в день открытия выставки любой желающий мог посидеть в машине. Житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко приехал на промышленную выставку «Иннопром-2022» со своим «Бэтмобилем». Он признался, что автомобиль было непросто довезти до выставки и подготовить к презентации, поэтому мужчина очень много раз отказывался от презентации. Но автомобиль стал одним из популярных стендов «Иннопрома», на него даже обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме».