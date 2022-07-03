Владелец «Бэтмобиля» рассказал, как добирался на «Иннопром». «Это было непросто»

04 июля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Евгений Бондаренко самостоятельно сконструировал и собрал авто как у героя комиксов Бэтмена Фото: Евгений Бондаренко, vk.com Житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко, приехавший на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбург со своим «Бэтмобилем», рассказал подробности подготовки к подобным мероприятиям. Детали он раскрыл у себя в соцсетях. «Непросто его [„Бэтмобиль“] довезти до выставки и подготовить все, поэтому очень много раз отказывался от выставок», — написал Бондаренко в ответ на вопрос подписчика, почему раньше машина не участвовала в подобных мероприятиях. К посту он прикрепил видео, как собирает машину на стенде «Иннопрома». Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку и обратил внимание на машину. Евгений Бондаренко — житель города Темиртау в Казахстане, автор YouTube-канала JB kanal. Там он рассказывает о том, как пришла идея сконструировать «Бэтмобиль» и сколько времени потребовалось на это. Фанат создал бэтмобиль за три года. Каркас машины — металлическая рама с жестким мостом на задней оси. Навесные панели кузова выполнены из стеклопластика, а в движение транспортное средство приводится за счет двигателя V8 японского производства (1UZ-FE). В паре с мотором работает автоматическая коробка. Обут автомобиль в очень специфичные шины: сзади стоят две пары 44-дюймовых зубастых покрышек, а спереди — 29-дюймовые Mickey Thompson Sportsman Pro. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко, приехавший на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбург со своим «Бэтмобилем», рассказал подробности подготовки к подобным мероприятиям. Детали он раскрыл у себя в соцсетях. «Непросто его [„Бэтмобиль“] довезти до выставки и подготовить все, поэтому очень много раз отказывался от выставок», — написал Бондаренко в ответ на вопрос подписчика, почему раньше машина не участвовала в подобных мероприятиях. К посту он прикрепил видео, как собирает машину на стенде «Иннопрома». Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку и обратил внимание на машину. Евгений Бондаренко — житель города Темиртау в Казахстане, автор YouTube-канала JB kanal. Там он рассказывает о том, как пришла идея сконструировать «Бэтмобиль» и сколько времени потребовалось на это. Фанат создал бэтмобиль за три года. Каркас машины — металлическая рама с жестким мостом на задней оси. Навесные панели кузова выполнены из стеклопластика, а в движение транспортное средство приводится за счет двигателя V8 японского производства (1UZ-FE). В паре с мотором работает автоматическая коробка. Обут автомобиль в очень специфичные шины: сзади стоят две пары 44-дюймовых зубастых покрышек, а спереди — 29-дюймовые Mickey Thompson Sportsman Pro. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.