В Екатеринбурге в украинском ресторане сняли флаги из-за гостей

08 июля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Управляющая рестораном «Хуторок» рассказала, как изменилось отношение гостей к заведению после начала спецоперации Фото: Ксения Фикс © URA.RU Флаги Украины пришлось снять в ресторане «Хуторок» в Екатеринбурге из-за неоднозначной реакции гостей. Об этом рассказала управляющая заведением Антонина Савичева. «Сейчас уже [ситуация] сглаживается, но после 24-го февраля мы где-то чуть-чуть подсняли флаги, потому что реакция гостей была неоднозначная. Мы выключили украинскую музыку, потому что были случаи, когда гости просто хлопали меню и уходили из зала», — рассказала Савичева в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). При этом представительница заведения отметила, что посетителей этим летом стало даже больше, чем прошлым. «Хуторок» продолжит работать в прежнем режиме. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные разрисовали стену ресторана украинской кухни «Хуторок». На рисунке, на котором изображен украинец, нарисовали букву Z. На днях подобный инцидент произошел снова. Буквы Z и V считаются негласным символами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Флаги Украины пришлось снять в ресторане «Хуторок» в Екатеринбурге из-за неоднозначной реакции гостей. Об этом рассказала управляющая заведением Антонина Савичева. «Сейчас уже [ситуация] сглаживается, но после 24-го февраля мы где-то чуть-чуть подсняли флаги, потому что реакция гостей была неоднозначная. Мы выключили украинскую музыку, потому что были случаи, когда гости просто хлопали меню и уходили из зала», — рассказала Савичева в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). При этом представительница заведения отметила, что посетителей этим летом стало даже больше, чем прошлым. «Хуторок» продолжит работать в прежнем режиме. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные разрисовали стену ресторана украинской кухни «Хуторок». На рисунке, на котором изображен украинец, нарисовали букву Z. На днях подобный инцидент произошел снова. Буквы Z и V считаются негласным символами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».