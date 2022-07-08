Экс-командующий НАТО призвал Киев взорвать Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, судно, танкер, башир сафароглу, ферма моста, проект rst22, армада лидер
По его словам, у всех мостов есть слабые места, куда и нужно вести бомбардировку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может атаковать Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Тем самым будет нанесен сокрушительный удар. С таким предложением выступил бывший командующий НАТО Филип Бридлав. Использовать для этих целей он предложил недавно поставленные Украине ракеты Harpoon.

«У всех мостов есть свои слабые места, и если направить их в нужное место, Керченский мост может выйти из строя на какое-то время. Теперь, когда Запад передал Украине ракеты „Гарпун“ [с дальностью действия до 200 миль], я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина атакует мост», — сказал генерал в интервью The Times.

Россия ранее начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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Украина может атаковать Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Тем самым будет нанесен сокрушительный удар. С таким предложением выступил бывший командующий НАТО Филип Бридлав. Использовать для этих целей он предложил недавно поставленные Украине ракеты Harpoon. «У всех мостов есть свои слабые места, и если направить их в нужное место, Керченский мост может выйти из строя на какое-то время. Теперь, когда Запад передал Украине ракеты „Гарпун“ [с дальностью действия до 200 миль], я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина атакует мост», — сказал генерал в интервью The Times. Россия ранее начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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