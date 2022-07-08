Экс-командующий НАТО призвал Киев взорвать Крымский мост

08 июля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

По его словам, у всех мостов есть слабые места, куда и нужно вести бомбардировку Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может атаковать Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Тем самым будет нанесен сокрушительный удар. С таким предложением выступил бывший командующий НАТО Филип Бридлав. Использовать для этих целей он предложил недавно поставленные Украине ракеты Harpoon. «У всех мостов есть свои слабые места, и если направить их в нужное место, Керченский мост может выйти из строя на какое-то время. Теперь, когда Запад передал Украине ракеты „Гарпун“ [с дальностью действия до 200 миль], я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина атакует мост», — сказал генерал в интервью The Times. Россия ранее начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина может атаковать Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Тем самым будет нанесен сокрушительный удар. С таким предложением выступил бывший командующий НАТО Филип Бридлав. Использовать для этих целей он предложил недавно поставленные Украине ракеты Harpoon. «У всех мостов есть свои слабые места, и если направить их в нужное место, Керченский мост может выйти из строя на какое-то время. Теперь, когда Запад передал Украине ракеты „Гарпун“ [с дальностью действия до 200 миль], я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина атакует мост», — сказал генерал в интервью The Times. Россия ранее начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.